У Званівській громаді хочуть закрити Переїзнянську школу та збирають думки місцевих: як долучитися

Переїзнянська школа І-ІІ ступенів у Званівській громаді до повномасштабного вторгнення Росії. Архівне фото з сайту школи: sites.google.com/view/pereyzneschool

Переїзнянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів у Званівській громаді хочуть офіційно закрити. Громадське обговорення цього питання розпочали у травні 2026 року. Протягом року у військовій адміністрації прийматимуть пропозиції щодо долі освітнього закладу. Розповідаємо, як подати пропозиції.

Про обговорення щодо долі школи журналістам Вільного Радіо повідомили у Званівській сільській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

“Необхідність підготовки такого рішення обумовлена тим, що заклад розташований на території Званівської сільської територіальної громади, віднесеної до тимчасово окупованих територій, відсутній безпечний доступ до території громади, освітній процес у закладі фактично не здійснюється, а подальше збереження закладу без визначення його правового статусу не забезпечує ефективного управління мережею закладів освіти громади”, — пишуть представники військової адміністрації.

Громадське обговорення щодо долі школи триватиме до 13 травня 2027 року включно. Після цього представники військової адміністрації вирішуватимуть, чи припиняти юридичне існування школи.

Усі кадрові рішення щодо звільнення або працевлаштування вчителів Переїзнянської школи прийматимуть після того, як визначаться, чи будуть її дійсно закривати.

Подати свої пропозиції та ідеї щодо майбутнього Переїзнянської школи можна на електронні адреси:

Або заповнити Google-форму за посиланням.

Посадовці запевняють, що всі надані пропозиції розглянуть та проаналізують. Однак попереджають, що потрібно буде уточнити, чому заявник зацікавлений у долі школи.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення працівники школи та вчителі евакуювалися і працювали дистанційно. Тут працювала 31 людина, а школа була розрахована на 70 дітей. Навчали тут з 1 по 9 клас. Станом на 2026 рік до першого класу у школу вже не набирають.

Нагадаємо, українська влада визнала тимчасово окупованими всі шість сіл Званівської громади Бахмутського району. Про це стало відомо у квітні 2026 року.