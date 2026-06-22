Наземний роботизований комплекс українських військових. Ілюстративне фото: "Азов"

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Через масоване використання FPV-дронів російськими військовими у районі Покровська українські сили змінюють тактику постачання своїх передових позицій: тепер його все частіше здійснюють за допомогою безпілотників та пішки.

Про це 22 червня в ефірі “Суспільне. Студія” розповів командир парашутно-десантного батальйону 25 Січеславської окремої повітряно-десантної бригади 7 корпусу ДШВ із позивним “Кадет”.

“Далеко заїхати зараз [технікою] практично неможливо — велика активність FPV призводить до значних втрат техніки”, — зазначив військовий.

Він стверджує, що російські дрони нині здатні уражати цілі на глибину до 20-30 кілометрів. Тому українські підрозділи натомість нарощують власну безпілотну компоненту: для протидії загрозам збільшують кількість розрахунків БпЛА та засобів спостереження й ураження.

Військовий зазначив, що росіяни й надалі дотримуються тактики інфільтрації групами по 2-3 піхотинці. Це одночасно створює загрозу проникнення і спрощує оборону для підрозділів, які ведуть спостереження та утримують передній край.

Крім того, продовжив “Кадет”, російські військові активно використовують лісосмуги та теплоізоляційні накидки для маскування від засобів спостереження.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 21 червня українські військові на Покровському напрямку змогли зупинити 21 штурм у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко та Новопавлівка. Втім, у цей день за кількістю атак цей напрямок поступився Лиманському, там росіяни намагалися йти вперед 24 рази.

Нагадаємо, російські військові продовжують штурми на Покровському напрямку та намагаються просуватися на північ і північний захід від міста. Водночас українські підрозділи регулярно завдають ударів по місцях зосередження окупантів у Покровську. Серед ліквідованих загарбників останнім часом фіксують військових 2007 та 2008 років народження.