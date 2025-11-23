Наслідки російської атаки на Слов'янськ 23 листопада 2025 року. Фото: Слов'янська ВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

23 листопада війська країни-агресорки атакували авіабомбами Слов’янськ. Внаслідок атаки є поранені, зокрема діти. У місті також фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його даними, близько 16:00 війська країни-агресорки атакували Слов’янськ. У місті пролунали три вибухи — окупанти били авіабомбами “КАБ”.

Внаслідок обстрілу поранень дістали четверо людей. Серед них дві дівчинки: 17 та 13 років.

Серед іншого, у населеному пункті фіксують руйнування цивільної інфраструктури. Так, загарбники понівечили багатоповерхівки, котельню та автівки.

Нагадаємо, більш як 2,1 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області минулої доби. Жертвами цих атак стали восьмеро людей — четверо загинули та ще стільки ж дістали поранень. Українські війська продовжують стримувати окупантів на відтинках регіону.