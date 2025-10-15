Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

15 жовтня війська країни-агресорки атакували Костянтинівку. Внаслідок обстрілу поранень дістали двоє людей. У місті також фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА.

За його даними, 15 жовтня російські війська вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Цього разу били зі ствольної артилерії — цілили по житловому кварталу міста.

Внаслідок обстрілу у своїх домівках дістали поранень двоє цивільних. Також окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури.

“Ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати цивільні об’єкти, наражаючи на небезпеку мирне населення. Правоохоронці документують усі випадки руйнувань для подальшого розслідування та притягнення винних до відповідальності”, — написав Горбунов.

Місцева влада закликала жителів Костянтинівки виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, ще 1920 атак з боку російських окупаційних військ зафіксували правоохоронці 14 жовтня на підконтрольній частині Донецької області. Удари росіяни спрямували на 11 населених пунктів та лінію фронту. Вкотре не обійшлося без загибелі й поранення цивільних мешканців.