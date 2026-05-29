Наслідки удару по Малотаранівці 29 травня. Фото: Головне управління ДСНС Донеччини

Зранку 29 травня війська країни-агресорки завдали авіаудару по селищу Малотаранівка Краматорської громади. Через атаку постраждала цивільна людина й житлові будинки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Донеччини.

Удар прийшовся на приватний сектор селища. Там поранень дістала жінка. Надзвичайники надали допомогу постраждалій і передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

Працівники ДСНС допомагають постраждалій жінці в Малотаранівці. Фото: Головне управління ДСНС Донеччини

Також через атаку пошкоджень зазнали 16 житлових будинків, на місці удару виникла пожежа. Утім, рятувальникам вдалося ліквідували загоряння на площі 15 квадратних метрів.

Ліквідована пожежа на місці атаки по Малотаранівці. Фото: Головне управління ДСНС Донеччини

Нагадаємо, минулої доби 28 травня Малотаранівка також опинилася під російським вогнем. Окупанти спрямували на селище дрон, який пошкодив приватний будинок.