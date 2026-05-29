Наслідки російських атак у Донецькій області, 28 травня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

За 28 травня поліція зафіксувала 968 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Влучання припали на лінію фронту та чотири населені пункти — попередньо, без поранених і загиблих серед цивільних. Втім, уже 29 травня зранку в регіоні зазнала поранень одна людина.

10 цивільних об’єктів за добу зазнали руйнувань

Згідно з даними поліції Донеччини, під вогнем за добу були Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та селище Малотаранівка.

По Краматорську били трьома FPV-дронами — пошкоджені чотири цивільні авто.

У Слов’янську після влучання двох дронів “Герань-2” пошкоджені два приватні будинки та фітнес-центр.

У Миколаївці через російську атаку залишився розбитим багатоквартирний будинок і заклад освіти. У Малотаранівці через удар дроном пошкоджений приватний будинок.

Загалом за добу на Донеччині, як підрахували в поліції, зазнали руйнувань 10 цивільних об’єктів, зокрема приватний будинок.

Після опівночі, о 04:10, російські військові вдарили по селищу Красноторка Краматорської громади. Там поранень зазнала одна людина, пошкоджений приватний будинок.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також під вогнем були Новоолександрівка, Дружківка, Різниківка та Свято-Покровське. Він подає дані не за добу, а від ранку 28 травня по ранок 29 травня, тому ці обстріли могли відбутися після опівночі.

Російські військові штурмували всі напрямки Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 13 спроб загарбників просунутися у бік Греківки, Макіївки, Новомихайлівки, Лиману, Дробишевого та Діброви;

на Слов’янському напрямку зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед поблизу Рай-Олександрівки, Закітного та Різниківки;

три атаки російських сил відбили на Краматорському напрямку — поблизу Тихонівки та Маркового;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 16 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру та Степанівки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 46 штурмових дій російських військових у районах Вільного, Нового Донбасу, Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Покровська, Білицького, Гришиного, Удачного, Молодецького, Філії та Новопавлівки.

Нагадаємо, у ніч на 28 травня українські військові завдали серії ударів по об’єктах російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження шести об’єктів.