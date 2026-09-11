Російські війська атакували приватний сектор Краматорська: відомо про двох загиблих

Наслідки російського обстрілу Краматорська 11 вересня 2026 року. Фото: Головне управління ДСНС України в Донецькій області

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11 вересня 2026 року російські окупанти обстріляли приватний сектор прифронтового міста. У результаті атаки загинули двоє людей. Один із них — чоловік, якого знайшли під завалами власної оселі.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області.

Там зазначили, що один зі снарядів повністю зруйнував житловий будинок, під завалами якого опинився його власник. Менш ніж за годину рятувальники деблокували чоловіка, але він загинув на місці від отриманих травм. Загалом атака позбавила життя двох людей.

Наслідки російського обстрілу Краматорська 11 вересня 2026 року. Фото: Головне управління ДСНС України в Донецькій області

Наслідки російського удару по Краматорську 11 вересня 2026 року. Фото: Головне управління ДСНС України в Донецькій області

Внаслідок обстріли в Краматорську зафіксували пошкодження 21 приватного будинку та легкового автомобіля.

“Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій”, — розповіли в управлінні.

Нагадаємо, раніше цього дня російський дрон вдарив по кареті “швидкої” в Ясногірці Краматорської громади. У результаті один працівник загинув, ще двоє людей дістали поранення.