Росіяни вдарили по "швидкій" у Ясногірці біля Краматорська 11 вересня

Атаковане авто "швидкої" у Ясногірці, 11 вересня 2026 року

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У селищі Ясногірка в Краматорській громаді опівдні 11 вересня російський дрон “Ланцет” атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Один працівник швидкої загинув, ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Коли російський “Ланцет” влучає у карету швидкої, яка їде по місту, важко назвати це інакше, ніж полюванням на тих, хто рятує життя… Медики Донеччини щодня їдуть туди, де небезпечно. Вони виїжджають під обстріли, забирають поранених, рятують людей у хвилини, коли рахунок іде на секунди. І саме в цей момент російська армія робить мішенню вже їх”, — заявив Вадим Філашкін.

Він прикріпив до свого допису фото атакованої “швидкої”. Автівка згоріла, пожежу ліквідували вогнеборці.

“Це важко прийняти навіть після всього, що ми бачили за роки війни. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Пораненим — якнайшвидшого одужання. І низький уклін усім медикам Донеччини, які продовжують виїжджати на виклики, знаючи, на який ризик наражають себе самих, щоб врятувати інших”, — додав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, від п’ятниці, 11 вересня, у Краматорську призупинили реєстрацію актів цивільного стану, до яких, зокрема, входять оформлення шлюбів, розлучень та народжень.