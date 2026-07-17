Дрон у повітрі. Ілюстративне фото: Міноборони України

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Війська країни-агресорки завдають ударів по мостах і переправах через річки Оскіл та Сіверський Донець, намагаючись ускладнити логістику Сил оборони на Лиманському напрямку. У 66-й окремій механізованій бригаді вважають, що це відбувається на тлі поступової втрати російською піхотою можливості вести активні штурмові дії.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” 17 липня заявив речник 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

“Противник розуміє, що Лиманський напрямок певним чином “відрізаний” за рахунок річок Оскіл та Сіверський Донець. Росіяни намагаються цим користуватися за рахунок постійних ударів по нашій логістиці, переправах, мостах, намагається виявляти місця, де ми перетинаємо ці природні барʼєри… Завдавати туди ураження не лише безпілотною авіацією, а й постійними ударами КАБів”, — заявив військовий.

Додатково він зазначив, що через втрати російське командування посилює своє угруповання найманцями, водночас не знижуючи інтенсивність ударів безпілотниками.

“Противник так само активно намагається використовувати широкий спектр своїх БпЛА. Величезна кількість FPV-дронів: як звичайний радіокерованих, так і FPV на оптоволокні. І, звичайно, величезна кількість ударних “крил”, які противник намагається застосовувати по нашій логістиці”, — зазначив речник.

Водночас українські підрозділи, за словами Василя Денисюка, докладають зусиль, аби виявити позиції російських операторів дронів. Це потрібно, аби мінімізувати їхні можливості бити по логістиці ЗСУ.

Нагадаємо, війська країни-агресорки 17 липня атакували FPV-дроном автомобіль в Іверському, що в Новодонецькій громаді. Через вибух безпілотника є загиблі та поранені.