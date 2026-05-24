Дружківка та Маяки на мапі. Фото: DeepState

24 травня війська країни-агресорки атакували Дружківку та Маяки у Святогірській громаді. Через дронові удари зазнали поранень двоє людей.

Про це пише “Суспільне. Донбас” із посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

О 08:30 російські війська обстріляли приватний сектор Дружківки, використавши FPV-дрон. Внаслідок удару постраждав 69-річний чоловік. Він зазнав мінно-вибухової травми та відкритого перелому.

Вже о 09:30 російські війська знову влучили FPV-дроном по дорозі у селі Маяки Святогірської громади. Перебуваючи в автомобілі, дістала поранення 43-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму.

Оскільки постраждали цивільні, правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, більш як 1,1 тисячі разів війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області упродовж доби 23 травня. Внаслідок цих атак загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень. Жертви серед цивільного населення були, зокрема у Краматорську, Дружківці та Костянтинівці.