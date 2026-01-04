Стела на в'їзді до Лимана. Архівне ілюстративне фото: Вільне Радіо

Російська армія продовжує шукати способи обійти українські позиції навколо Лимана та паралельно намагається увійти в саме місто.

Про це 4 січня в ефірі “Суспільне. Студія” повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, на Лиманському напрямку склалися серйозні проблеми з логістикою через значні площі “сірої зони” та активне застосування безпілотників.

“З логістикою на Лиманському напрямку там проблема для обох боків. Там насправді великий “сіряк”, може більше, ніж видається на мапі. А оскільки проникнення БпЛА достатньо велике, то треба розуміти, що для кожної сторони логістична операція — це окрема тема, це окрема важкість”, — сказав Трегубов.

Він зазначив, що російські війська намагаються обійти місто з різних напрямків, а також шукають можливості зайти безпосередньо в Лиман. Цей напрямок становить для окупантів особливий інтерес як потенційний вихід до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

“Тут вже все йде в хід, їм це дуже цікаво, їм дуже цікаво вихід з північного боку на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах”, — зазначив Віктор Трегубов.

