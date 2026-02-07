Евакуаційна автівка з людьми з Дружківки потрапила під обстріл РФ. Кадр з відео: Суспільне Донбас

6 лютого евакуаційна автівка громадської організації “Base UA”, яка вивозила мешканців Дружківки до Краматорська, потрапила під російський обстріл на виїзді з міста. Люди не постраждали, однак транспорт зазнав технічних ушкоджень.

Про це виданню “Суспільне Донбас” повідомив представник організації Володимир Жаркий.

За словами волонтера, того дня евакуаційники мали чотири заявки на вивезення людей. З двох адрес мешканців забрали зранку й прямували до Краматорська, коли поблизу пролунав вибух.

“Виїжджали з лівого берега — усе було нормально. Автівка повністю завантажена, з людьми похилого віку, з великою кількістю речей. Уже на виїзді на міст стався вибух. Скоріш за все, поряд упав КАБ або був удар FPV-дроном. Усі живі й не поранені, але після вибуху загорівся якийсь сигнал — машина втратила хід. Ледь доїхали до Краматорська на малій швидкості. Хвиля автівку добряче струхнула, звісно, перелякались, але головне — всі цілі”, — розповів Володимир Жаркий.

Він додав, що з початку 2026 року кількість охочих евакуюватися з Дружківки зросла. Причиною цього є не лише постійні обстріли, а й перебої з електропостачанням та опаленням у частині міста.

Нагадаємо, на початок лютого 2026 року у прифронтовій Дружківці проживають близько 14,3 тисячі цивільних. Через погіршення безпекової ситуації люди продовжують виїжджати як з міста, так і з громади. Там досі залишаються діти.