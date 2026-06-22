Дружківка на мапі. Фото: DeepState

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22 червня війська країни-агресорки атакували цивільну автівку в Дружківці. Внаслідок удару загинули двоє людей.

Про це пише “Суспільне. Донбас” із посиланням на речницю прокуратури Донецької області Анастасію Мєдвєдєву.

За її даними, близько 10 ранку під приціл російських військ потрапила Дружківка. Окупанти поцілили FPV-дроном по цивільному автомобілю у приватному секторі.

Внаслідок атаки загинули 47-річний водій та його 48-річна дружина, котра сиділа на передньому пасажирському сидінні.

Оскільки жертвами російського обстрілу стали цивільні, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК — воєнний злочин.

Нагадаємо, російські військові продовжували бити по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 21 червня. Поліція зафіксувала 1 214 атак із різних видів зброї як по лінії фронту, так і по житлових кварталах регіону. Вкотре не обійшлося без жертв серед цивільних: у Дружківці обірвалося життя однієї людини, загалом по Донеччині — семеро поранених цивільних.