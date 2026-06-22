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Російські військові продовжували бити по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 21 червня. Поліція зафіксувала 1 214 атак із різних видів зброї як по лінії фронту, так і по житлових кварталах регіону. Вкотре не обійшлося без жертв серед цивільних: у Дружківці обірвалося життя однієї людини, загалом по Донеччині — семеро поранених цивільних.
Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, села Іверське та Курицине стали населеними пунктами, де поліція фіксувала влучання 21 червня.
По Дружківці загарбники завдали чотирьох ударів, зокрема FPV-дронами. Загинула одна людина, поранені ще двоє. У місті пошкоджений багатоквартирний будинок.
Одна людина зазнала поранень у Краматорську, який росіяни атакували двома авіабомбами та чотирма безпілотниками. Там пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, підприємство та два цивільні авто.
По Слов’янську загарбники били з РСЗВ “Торнадо-С” — травмовані четверо цивільних, пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, а також два авто.
У Миколаївці пошкоджено 18 приватних будинків і храм, у Курициному — цивільні автобус і автомобіль, в Іверському — об’єкт інфраструктури.
Загалом за добу, уточнили в поліції, руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 29 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були у Никонорівці.
Нагадаємо, представники армії країни-агресорки вкотре скинули з безпілотників агітаційні листівки над підконтрольною українському уряду частиною Донеччини. Українські військові зазначили, що інцидент стався 20 червня.