Наслідки ударів по Донеччині 21 червня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Російські військові продовжували бити по підконтрольній частині Донецької області протягом доби 21 червня. Поліція зафіксувала 1 214 атак із різних видів зброї як по лінії фронту, так і по житлових кварталах регіону. Вкотре не обійшлося без жертв серед цивільних: у Дружківці обірвалося життя однієї людини, загалом по Донеччині — семеро поранених цивільних.

Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем

Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, села Іверське та Курицине стали населеними пунктами, де поліція фіксувала влучання 21 червня.

По Дружківці загарбники завдали чотирьох ударів, зокрема FPV-дронами. Загинула одна людина, поранені ще двоє. У місті пошкоджений багатоквартирний будинок.

Одна людина зазнала поранень у Краматорську, який росіяни атакували двома авіабомбами та чотирма безпілотниками. Там пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, підприємство та два цивільні авто.

По Слов’янську загарбники били з РСЗВ “Торнадо-С” — травмовані четверо цивільних, пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, а також два авто.

У Миколаївці пошкоджено 18 приватних будинків і храм, у Курициному — цивільні автобус і автомобіль, в Іверському — об’єкт інфраструктури.

Загалом за добу, уточнили в поліції, руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 29 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були у Никонорівці.

Лиманський напрямок перевищив за кількістю атак Покровський

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили 24 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Новоселівки, Ямполя, Озерного, Ольгівки, Дробишевого та Діброви;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 16 разів поблизу Різниківки, Калеників, Закітного, Рай-Олександрівки, Кривої Луки та Пискунівки;

на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки один раз атакували поблизу Міньківки;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Софіївки та Кучерового Яру;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 21 штурмову дію загарбників у районах Новоолександрівки, Гришиного, Родинського, Котлиного, Удачного, Нового Донбасу, Білицького, Шевченка та Новопавлівки.

Нагадаємо, представники армії країни-агресорки вкотре скинули з безпілотників агітаційні листівки над підконтрольною українському уряду частиною Донеччини. Українські військові зазначили, що інцидент стався 20 червня.