Листівки у вигляді готівкової гривні, які росіяни скидали над Краматорськом у травні. Фото: "Донбас. Реалії"

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Представники армії країни-агресорки вкотре скинули з безпілотників агітаційні листівки над підконтрольною українському уряду частиною Донеччини. Українські військові зазначили, що інцидент стався 20 червня.

Про це наприкінці доби 21 червня в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів речник 26 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сергій Шебеліст.

За словами речника, листівки скидали над центральними площами, мікрорайонами та житловими масивами міст. Росіяни так діють не вперше: минулого разу листівки скидали напередодні 9 травня.

“Цими днями помічається інтенсифікація ворожих обстрілів також, як от напередодні 9 травня, російські війська скидали листівки з дронів пропагандистського характеру. Так і учора, в суботу (20 червня — прим. ред.), були такі заходи пропагандистського характеру.

На центральні площі, над мікрорайонами, житловими масивами. Листівки такого пропагандистського характеру з метою агітації місцевого населення щодо України в негативному такому плані. Це один з таких засобів роботи з місцевим населенням”, — розповів Сергій Шебеліст.

Він зазначив, що українські фіксують посилення російських ударів як по Краматорську, так і по Слов’янську. Ці міста зазнають атак не лише дронами, але і з авіації та реактивної артилерії.

“Слов’янськ і Краматорськ доволі близько від лінії бойового зіткнення. Тому ворог атакує з повітря, застосовуючи, зокрема, реактивні системи залпового вогню безпілотники різноманітного типу. Також вже артилерія дістає по цих містах. Станом на сьогодні (21 червня, — ред.), наприклад, зранку в перші половини дня були обстріли Слов’янська з реактивних систем залпового вогню. Так само по Краматорську постійно здійснюються атаки по цивільній забудові”, — зазначив речник.

Нагадаємо, російські військові продовжують штурми на Покровському напрямку та намагаються просуватися на північ і північний захід від міста. Водночас українські підрозділи регулярно завдають ударів по місцях зосередження окупантів у Покровську. Серед ліквідованих загарбників останнім часом фіксують військових 2007 та 2008 років народження.