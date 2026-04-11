Наслідки російського удару по Краматорську 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Російські військові вранці 11 квітня завдали удару по центру Краматорська. За попередніми даними, окупанти застосували чотири авіабомби ФАБ-250. Внаслідок обстрілу є поранені, пошкоджена житлова забудова.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За його словами, обстріл стався о 09:45 — тоді російські війська скинули на місто чотири авіабомби. Унаслідок цих ударів, за попередніми даними, поранень дістали десятеро людей, усім їм надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, обстріл пошкодив щонайменше 17 багатоповерхових будинків, а також об’єкти цивільної інфраструктури в центральній частині міста.

Наразі фахівці встановлюють остаточні наслідки обстрілу, на місці працюють усі відповідні служби, зазначив посадовець.

Нагадаємо, напередодні, 10 квітня, російські війська здійснили понад 1,3 тисячі ударів по населених пунктах Донеччини. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, ще троє людей дістали поранень. Детальніше читайте у ранковому зведенні.