Слов'янськ на мапі. Фото: DeepState

3 грудня війська країни-агресорки атакували Слов’янськ авіабомбами. Внаслідок цих ударів дістали поранень щонайменше восьмеро людей, серед них є діти. У місті фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, росіяни скинули на місто упродовж доби 3 грудня дев’ять авіабомб. Один зі снарядів поцілив у багатоповерхівку.

Попередньо, внаслідок атак поранень дістали восьмеро людей, серед них двоє — діти. Остаточні наслідки з’ясовують.

“Безпечних місць на Донеччині давно вже не залишилося. Знову і знову звертаюся до всіх цивільних: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких”, — написав Філашкін.

З питань евакуації просять звертатися з цими номерами:

0-800-500-121, +38 (073) 050-01-21 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal);

для тяжкохворих і людей з інвалідністю: 0-800-332-614.

Нагадаємо, ще 1721 російський удар по території Донецької області зафіксували правоохоронці протягом доби 2 грудня. Загарбники били по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної Україні частини регіону, через що серед цивільних є загиблі й поранені.