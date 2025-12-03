Підтримайте Вільне Радіо
3 грудня війська країни-агресорки атакували Слов’янськ авіабомбами. Внаслідок цих ударів дістали поранень щонайменше восьмеро людей, серед них є діти. У місті фіксують руйнування інфраструктури.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його даними, росіяни скинули на місто упродовж доби 3 грудня дев’ять авіабомб. Один зі снарядів поцілив у багатоповерхівку.
Попередньо, внаслідок атак поранень дістали восьмеро людей, серед них двоє — діти. Остаточні наслідки з’ясовують.
“Безпечних місць на Донеччині давно вже не залишилося. Знову і знову звертаюся до всіх цивільних: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких”, — написав Філашкін.
З питань евакуації просять звертатися з цими номерами:
Нагадаємо, ще 1721 російський удар по території Донецької області зафіксували правоохоронці протягом доби 2 грудня. Загарбники били по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної Україні частини регіону, через що серед цивільних є загиблі й поранені.