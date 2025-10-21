Росіяни 21 жовтня знову атакували Костянтинівку: є загиблі та поранений

Підтримайте Вільне Радіо
21 жовтня російські війська вкотре атакували оточену боями Костянтинівку. Жертвами ударів стали загалом троє людей — двоє загиблих, ще один поранений. Також окупанти понівечили інфраструктуру міста.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, упродовж доби вони били керованими авіабомби “ФАБ-250”, ударними FPV-дронами та ствольною артилерією.
Унаслідок авіаударів по приватному сектору загинули двоє мирних мешканців. Вибухи також пошкодили приватні будинки, зокрема фасади житлових споруд.
Крім того, внаслідок атаки ударним FPV-дроном постраждав ще один цивільний. Він зазнав поранення під час руху в автомобілі та самостійно звернувся по медичну допомогу до лікарні в Краматорську.
Серед іншого, під час атаки зі ствольної артилерії зазнали руйнувань сім фасадів осель.
Місцевих вкотре закликали виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію можна звертатися за цими номерами телефонів:
Нагадаємо, 2026 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору зафіксували правоохоронці протягом 20 жовтня. За добу на Донеччині, йдеться у зведенні від поліції, загинула одна цивільна людина.