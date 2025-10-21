Росіяни 21 жовтня знову атакували Костянтинівку: є загиблі та поранений

Наслідки російської атаки на Костянтинівку 21 жовтня. Фото: Сергій Горбунов

21 жовтня російські війська вкотре атакували оточену боями Костянтинівку. Жертвами ударів стали загалом троє людей — двоє загиблих, ще один поранений. Також окупанти понівечили інфраструктуру міста.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, упродовж доби вони били керованими авіабомби “ФАБ-250”, ударними FPV-дронами та ствольною артилерією.

Унаслідок авіаударів по приватному сектору загинули двоє мирних мешканців. Вибухи також пошкодили приватні будинки, зокрема фасади житлових споруд.

Крім того, внаслідок атаки ударним FPV-дроном постраждав ще один цивільний. Він зазнав поранення під час руху в автомобілі та самостійно звернувся по медичну допомогу до лікарні в Краматорську.

Серед іншого, під час атаки зі ствольної артилерії зазнали руйнувань сім фасадів осель.

Місцевих вкотре закликали виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію можна звертатися за цими номерами телефонів:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.