Село Дружківське Краматорського району Донецької області на мапі, 22 березня 2026 року. Скриншот з мапи DeepState

Уранці 22 березня російська армія обстріляла село Дружківське Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва у коментарі “Суспільне Донбас”.

За її словами, близько 11:00 окупанти застосували три керовані авіабомби ФАБ-250 з модулем планування та корекції. Унаслідок удару загинув 65-річний чоловік.

Ще двоє місцевих жителів — 42-річний чоловік та його 64-річний батько — зазнали поранень. У них діагностували осколкові поранення та переломи.

За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

За минулу добу, 21 березня, на Донеччині через російські удари загинула одна людина, ще шість зазнали поранень, зокрема дитина. Під ударами були, зокрема Майдан, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Словʼянську.