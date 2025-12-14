Російські війська вдруге захопили Товсте у Волноваському районі, — DeepState

Товсте у Волноваському районі на мапі. Фото: DeepState

Війська країни-агресорки, ймовірно, вдруге окупували селище Товсте Комарської громади. У серпні 2025-го українській військові звільняли “більшу частину” населеного пункту. Бої там точаться від початку липня цього ж року.

Про окупацію заявили аналітики проєкту DeepState.

За їхніми даними, на 14 грудня 2025-го російські війська вдруге повністю контролюють Товсте (Толстой — раніше) Комарської громади. Бої поблизу селище тривали від початку липня цього ж року, а на середину місяця воно вже потрапляло під російську окупацію.

Наприкінці серпня українські військові заявляли, що звільнити “більшу частину” Товстого. Зробити тоді це вдалося завдяки роботі захисників з 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

За даними аналітиків проєкту DeepState, Товсте у Волноваському районі знаходиться за близько 7 кілометрів від адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей.

Українське командування поки не коментувало інформацію щодо захоплення Товстого.

