Наслідки атаки на Харківську область у ніч на 9 червня. Фото: Офіс Генерального прокурора

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Загарбники вночі завдали ракетного та дронового ударів по двох містах Харківської області — Чугуєву та самому Харкову. Станом на 8:00 вже відомо про загибель трьох людей внаслідок атаки, зокрема вагітної жінки. Поранені 22 мешканців, серед них — діти.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

По Чугуєву російські війська били ракетами (точний тип слідчі ще не встановили) — боєприпаси пошкодили житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Двоє чоловіків і 22-річна вагітна жінка загинули, ще шестеро людей поранені.

Харків атакували ударні безпілотники, попередньо типу “Герань-2”. Щонайменше вісім влучань фіксували у Шевченківському районі: пошкоджені багатоквартирні будинки, бізнес-центр, будівля комунального підприємства, офісні приміщення, кафе, храм і десятки автомобілів.

“16 людей отримали травми. Серед них — хлопчик трохи старший за рік і дівчата 11 та 16 років із діагностованою гострою реакцією на стрес, а також вагітна жінка”, — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Там зазначили, що також у Холодногірському районі Харкова безпілотники влучили по території підприємства та ремонтного цеху, пошкодивши виробничі будівлі, обладнання та транспорт. Там серед людей ніхто не постраждав.

“За процесуального керівництва відповідних окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Слов’янську припиняє роботу акушерське відділення, яке залишалося єдиним пологовим у Донецькій області. Рішення ухвалили після російського авіаудару 8 червня: одна з авіабомб впала приблизно за 200 метрів від медзакладу та пошкодила його будівлю.