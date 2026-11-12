Російські війська зруйнували Святостефанівський жіночий монастир у Степанівці: що відомо

Знищений Святостефанівський жіночий монастир у Степанівці. Фото: "Проліска"

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Російські війська зруйнували Святостефанівський жіночий монастир у селі Степанівка Новодонецької громади. З території святині евакуювали 18 людей, серед яких священнослужителі та монахині. Людей доправили до проміжного евакуаційного пункту, а згодом вони вирушать до Полтавської області.

Про це повідомили в Гуманітарній місії “Проліска”.

За їхніми даними, через удари керованими авіабомбами на території Святостефанівського жіночого монастиря виникла пожежа. На момент атаки там перебували 18 людей — священнослужителі та монахині. Вони були в укритті.

“Після прицільних ударів керованими авіаційними бомбами монастир опинився у вогні. Там, де ще зовсім недавно лунали молитви, де жили та служили Богу люди, залишилися лише згарище, попіл і руїни. На момент удару в монастирі перебували 18 людей: батюшка, матушка та монахині. Вони пережили страшні хвилини, ховаючись в укритті. На щастя, усі залишилися живими. Ніхто не зазнав поранень”, — розповіли в “Пролісці”.

Там додали, що окупанти зруйнували будівлі та майно святині. Водночас староста Степанівського старостинського округу Валерій Давиденко у коментарі виданню “Суспільне. Донбас” уточнив: вперше війська країни-агресорки обстріляли Святостефанівський монастир 4 листопада, а вже у ніч з 9 на 10 число загарбники били по ній знову.

“Розбили корпус, де там храм, де служба йшла, келії монахинь, жилий дім, корівник, ще один гостьовий будинок, де паломники жили. Жили наших четверо людей, у яких будинок був зруйнований, вони перейшли в монастир. Загалом розбило під нуль практично будівлі 1902 року будування, це була лікарня спершу. Потом була лікарня наша з операційним відділенням, з гінекологією, з тубдиспансером, з моргом. Потом стала амбулаторія, а у 2006 році ми передали будівлі на баланс монастиря”, — розповів посадовець.

Усіх 18 людей евакуювали до проміжного евакуаційного пункту в Олександрівці. Звідти вони вирушать до Полтавської області.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в Словʼянську зазнав пошкоджень храм на честь Воскресіння Христового. Це найдавніша культова споруда в місті.