Російські військові атакували рятувальників, коли ті гасили пожежу в Краматорську 26 жовтня

Рятувальники ліквідують пожежі, які виникли через обстріли. Краматорськ, 26 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС

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Під час ліквідації наслідків російських атак у приватному сектору Краматорська рятувальники потрапили під атаку FPV-дрона: він влучив у пожежну автоцистерну, займання там загасили вогнегасником. Серед особового складу ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін у коментарі для Вільного Радіо уточнив, що атака відбулася учора, 26 жовтня, у другій половині доби. Тоді у Краматорську через обстріли палав дев’ятиповерховий та приватні житлові будинки, де перебували домашні тварини. Внаслідок атак по Слов’янську палали житлові будинки, складські та господарські споруди, а також вантажівка.

Вогнеборці долучилися до ліквідації наслідків цих атак та змогли локалізувати всі осередки пожеж. Однак подальші роботи припинили через небезпеку повторних обстрілів.

Нагадаємо, напередодні співробітники ДСНС завершили аварійно-рятувальну операцію на місці зруйнованого приватного будинку в Слов’янську: під завалами атакованої російськими військовими оселі виявили загиблу власницю.