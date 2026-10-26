 У Слов’янську під завалами приватного будинку виявили тіло загиблої жінки: наслідки обстрілу 25 жовтня
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У Слов’янську під завалами приватного будинку виявили тіло загиблої жінки

В'ячеслав Попович
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Співробітники ДСНС завершили аварійно-рятувальну операцію на місці зруйнованого приватного будинку в Слов’янську: під завалами атакованої російськими військовими оселі виявили загиблу власницю.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Донецькій області.

По будинку влучили з авіації. Це сталося уночі 25 жовтня, уточнив у коментарі для Вільного Радіо речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

Рятувальники розібрали 20 тонн будівельних конструкцій. Зранку 26 жовтня роботи вдалося завершити.

Рятувальники ДСНС розбирають завали будинку після обстрілу Слов’янська
Операція рятувальників на місці атакованого житлового будинку в Слов’янську, 26 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС
Зруйнований російською авіацією приватний будинок у Слов’янську Донецької області
Операція рятувальників на місці атакованого житлового будинку в Слов’янську, 26 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС

Нагадаємо, зранку 26 жовтня російські військові завдали серії ударів по Ясногірці Краматорської громади: на території селища загинула щонайменше одна людина, поранені ще 10, зокрема дівчина 13 років.

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