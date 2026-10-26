У Слов’янську під завалами приватного будинку виявили тіло загиблої жінки: наслідки обстрілу 25 жовтня

Операція рятувальників на місці атакованого житлового будинку в Слов'янську, 26 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС

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Співробітники ДСНС завершили аварійно-рятувальну операцію на місці зруйнованого приватного будинку в Слов’янську: під завалами атакованої російськими військовими оселі виявили загиблу власницю.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Донецькій області.

По будинку влучили з авіації. Це сталося уночі 25 жовтня, уточнив у коментарі для Вільного Радіо речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

Рятувальники розібрали 20 тонн будівельних конструкцій. Зранку 26 жовтня роботи вдалося завершити.

Нагадаємо, зранку 26 жовтня російські військові завдали серії ударів по Ясногірці Краматорської громади: на території селища загинула щонайменше одна людина, поранені ще 10, зокрема дівчина 13 років.