Російські військові FPV-дроном вбили свого ж службовця, який потрапив у полон до ЗСУ, — 79 ОДШБр

Полонений російський військовий. Фото: 79 ОДШБр

Українським військовим вдалося взяти у полон окупанта під час зачистки одного з фермерських господарств на Донеччині. Однак він загинув під час транспортування — росіяни вдарили FPV-дроном.

Про це розповіли у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

Російський військовий, якого вдалося взяти у полон під час зачистки однієї з ферм на Донеччині, ховався на території тваринницьких приміщень. Він розповів, що входив до так званої штурмової роти V — їх комплектували із тюрем країни-агресорки.

Зі слів окупанта, його група мала завдання зайти на територію ферми, закріпитися та щогодинно доповідати по радіозв’язку:

“Вчора, коли ми прийшли, нас “Мавіки” побили. Потім забігли, сіли з правої сторони, і прилетів або “Мавік”, або “Баба Яга”, і хлопця вбило, ще двох ранили. Мене не зачепило”, — розказав російський військовий.

Як розповіли 79 бригаді, полоненого хотіли транспортувати, аби надалі внести до обмінного фонду. Однак не встигли: затриманий військовослужбовець загинув через російський удар FPV-дроном.

Нагадаємо, українські військові на Покровському напрямку фіксують поступову відмову росіян від активного застосування бронетехніки. Останні все частіше надають перевагу тактиці малих піхотних груп, використовуючи погодні умови для прихованого висування у бік українських позицій.