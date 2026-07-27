Удачне та Котлине на мапі DeepState

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Армія країни-агресорки на Покровському напрямку фронту підтягує резерви та концентрується на виснаженні українських підрозділів. Загарбники використовують малі штурмові групи, а також сотні дешевих безпілотників, які потрібні виявлення позицій української піхоти, операторів БпЛА та розрахунків дронів-перехоплювачів. Паралельно угруповання російської армії готується до атак у районі Удачного та Котлиного.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповіла начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.

“Вони намагаються працювати на виснаження для того, щоб виявити, де знаходяться наші позиції. Застосовують дрони з дуже дешевих матеріалів для виявлення позицій пілотів та знищення більшої кількості наших безпілотників. Кількість таких дронів може сягати сотень за день”, — зазначила Катерина Мирончук.

Вона додала, що росіяни поступово вдосконалюють власні безпілотники, аби українські засоби радіоелектронної боротьби та моніторингу не могли їх вчасно виявляти. Через це Силам оборони доводиться виявляти частину таких дронів візуально або за звуком.

Попри продовження російських атак на напрямку, там нині не спостерігають масштабних механізованих штурмів, стверджує речниця. Вона зазначила, що вони вимагають як ресурсів та підготовки, так і відповідної погоди. Нині, проводила Катерина Мирончук, будь-яка російська техніка, яка з’являється поблизу передової, стає ціллю українських сил.

Речниця також розповіла, що українські підрозділи напередодні вдарили реактивною системою залпового вогню БМ-21 “Град” по місцю зосередження російських штурмовиків, які готувалися атакувати Удачне та Котлине.

За її словами, взяття російських військових у полон залишається на цьому напрямку системною практикою — полонених використовують для поповнення обмінного фонду та повернення захисників додому. Серед захоплених переважають завербовані ув’язнені: нещодавно військові поспілкувалися з двома полоненими росіянами, один із яких до мобілізації провів у місцях позбавлення волі сімнадцять років, інший — чотири. За словами речниці, таких людей вербують безпосередньо в тюрмах, обіцяючи їм виживання та службу в елітних підрозділах.

Один із полонених розповів, що вирішив здатися після контакту з українськими дронами з гучномовцями, які запропонували йому скласти зброю та зберегти життя.

Нагадаємо, українські військові фіксують спроби окупантів підготуватися до штурмів на мототехніці та проводять аеророзвідку. Вони намагаються розміновувати шляхи, а їх основною метою залишається просування в напрямку Добропілля.