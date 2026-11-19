Військовослужбовець 152-ї бригади ЗСУ. Фото: пресслужба підрозділу

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Уночі проти 19 листопада російські загарбники намагалися атакувати позиції українських військових на Покровському напрямку фронту: це фіксували в смузі відповідальності 152 окремої єгерської бригади розраховуючи, що негода ускладнить українську аеророзвідку. Втім, штурм відбили ще до того, як окупанти дійшли до позицій українських піхотинців.

Про це заявила начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.

“Цієї ночі в смузі відповідальності бригади був рясний дощ: відповідно, росіяни розраховували на те, що аеророзвідка трішки погіршилася, і почали запускати свої “каруселі” з російських піхотинців”, — сказала Катерина Мирончук.

Попри негоду, українські розвідувальні дрони продовжували роботу, тому Сили оборони змогли виявити атаку: деякі росіяни скочувалися у вирви, падали в канави та починали кульгати після цього. У 152 бригаді припускають, що в цей штурм відправили виснажених загарбників.

“Характерно те, що вони падають. Людина реально 10 разів, проходячи 500 метрів відтинку фронту, впала та підковзнулася на мокрій землі”, — сказала речниця.

Додатково вона зазначила, що упродовж останніх 10 днів у смузі відповідальності бригади російські піхотинці почали стріляти по дронах зі стрілецької зброї, тоді як раніше намагалися втекти чи сховатися.

Нагадаємо, російські війська визначили просування в Миколаївку одним із пріоритетних відтинків задля захоплення Словʼянська. Окупанти хочуть змусити українських захисників вступити в вуличні бої.