Наслідки обстрілу Краматорська 30 жовтня. Фото: Олександр Гончаренко

О 4:00 30 жовтня російські загарбники атакували Краматорськ ракетою “Іскандер”. Вона влучила по одному з мікрорайонів міста, поранивши цивільну людину, а також спричинивши руйнування.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Оновлення новини з інформацією про поранення людини опублікували у Краматорській міській раді.

Ракета влучила по відкритій місцевості в Краматорську, там фіксують пошкодження приватних та багатоквартирних будинків.

По медичну допомогу після влучання ракети звернулась одна людина, чоловік 1971 року народження. У Краматорській міській раді уточнили, що він вже отримав допомогу медиків та лікується амбулаторно.

Нагадаємо, приблизно о 10:00 в четвер, 30 жовтня, російські загарбники обстріляли Слов’янськ за допомогою РСЗВ. Через влучання боєприпасів, випущених армією країни-агресорки, загинули три людини.