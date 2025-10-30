Підтримати
Троє людей загинули через російський обстріл Слов’янська: що відомо

В'ячеслав Попович
Приблизно о 10:00 в четвер, 30 жовтня, російські загарбники обстріляли Слов’янськ за допомогою РСЗВ. Через влучання боєприпасів, випущених армією країни-агресорки, загинули три людини.

 

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Влучання фіксували у мікрорайоні “Лісному”, на вулицях Олімпійській та 95-ї бригади.

Внаслідок обстрілу також постраждали цивільні об’єкти, зокрема багатоквартирні будинки, приватні оселі й автівки. Окрім цього, руйнувань зазнала і критична інфраструктура Слов’янська, адже під вогонь потрапила котельня.

30 жовтня росіяни обстріляли Слов'янськ
Наслідки обстрілу Слов’янська 30 жовтня. Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року на підконтрольній частині Донецької області проживає 200 500 людей. Більшість із них мешкають у Краматорській та Слов’янській громадах. Для порівняння: рік тому населення вільної частини області становило близько 460 тисяч людей.

