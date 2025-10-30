Підтримайте Вільне Радіо
Приблизно о 10:00 в четвер, 30 жовтня, російські загарбники обстріляли Слов’янськ за допомогою РСЗВ. Через влучання боєприпасів, випущених армією країни-агресорки, загинули три людини.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Влучання фіксували у мікрорайоні “Лісному”, на вулицях Олімпійській та 95-ї бригади.
Внаслідок обстрілу також постраждали цивільні об’єкти, зокрема багатоквартирні будинки, приватні оселі й автівки. Окрім цього, руйнувань зазнала і критична інфраструктура Слов’янська, адже під вогонь потрапила котельня.
Нагадаємо, станом на кінець жовтня 2025 року на підконтрольній частині Донецької області проживає 200 500 людей. Більшість із них мешкають у Краматорській та Слов’янській громадах. Для порівняння: рік тому населення вільної частини області становило близько 460 тисяч людей.