Наслідки обстрілу Слов'янська 30 жовтня. Фото: Вадим Лях

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Приблизно о 10:00 в четвер, 30 жовтня, російські загарбники обстріляли Слов’янськ за допомогою РСЗВ. Через влучання боєприпасів, випущених армією країни-агресорки, загинули три людини.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Влучання фіксували у мікрорайоні “Лісному”, на вулицях Олімпійській та 95-ї бригади.

Внаслідок обстрілу також постраждали цивільні об’єкти, зокрема багатоквартирні будинки, приватні оселі й автівки. Окрім цього, руйнувань зазнала і критична інфраструктура Слов’янська, адже під вогонь потрапила котельня.