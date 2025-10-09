Наслідки обстрілів Слов'янська 8 жовтня. Фото: Слов'янська міська ВА

Близько об 11:00 російські військові атакували Слов’янськ, у місті пролунали три вибухи. Остаточні наслідки удару досі встановлюють, однак вже відомо про поранення поки невизначеної кількості цивільних мешканців.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

[Оновлено о 13:30] Згідно з даними начальника Донецької обласної ВА Вадима Філашкіна, у Слов’янську зазнали поранень не менше шістьох цивільних. Одна людина перебуває у тяжкому стані.

“На жаль, наше місто сьогодні знову зазнало обстрілів. Приблизно об 11-й годині пролунали три потужні вибухи. Ймовірно, КАБи (авіабомби, — ред.). Є вже інформація про поранених”, — сказав начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Він уточнив, що влучання відбулося у котельню в мікрорайоні Залізничному, а також у приватному секторі в районі Машмету. Постраждали прилеглі багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, ввечері та вночі 8 жовтня російські військові атакували Краматорську громаду чотири рази. Влучання російських боєприпасів фіксували в різних районах Краматорська та за його межами, поранень зазнала одна цивільна людина.