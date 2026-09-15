Російські військові 15 вересня обстріляли Слов'янськ — загинули двоє людей, одна поранена

Наслідки ранкового удару по Слов'янську, 15 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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О 10:30 у вівторок, 15 вересня, російські військові вдарили по приватному сектору прифронтового Слов’янська. Внаслідок чергової атаки по місту загинули двоє цивільних мешканців, ще одна людина — поранена.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Загиблі — чоловік 1972 року народження, а також 73-річна жінка. Поранень внаслідок обстрілу зазнала ще одна літня мешканка — їй 69.

Через нову атаку зазнали руйнувань три приватні житлові будинки. Тип озброєння, яким вдарили по місту, поки не розголошують.

Нагадаємо, наприкінці доби 14 вересня російські військові завдали удару по приватному сектору Слов’янська, через що загинула цивільна містянка, її син 14 років зазнав поранень.