Вночі 14 вересня загарбники били по Слов’янську: загинула мати, її син поранений

Наслідки обстрілів Слов'янська за 14 вересня. Фото: Вадим Лях

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Наприкінці доби 14 вересня російські військові завдали удару по приватному сектору Слов’янська, через що загинула цивільна містянка, її син 14 років зазнав поранень.

Про це зранку 15 вересня повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Зруйновано будинок. З-під завалів деблокували тіло 40-річної жінки. Її 14-річний син поранений, перебуває у лікарні”, — йдеться у повідомленні від очільника Слов’янської МВА Вадима Ляха.

Загалом, продовжив посадовець, за 14 вересня у Слов’янську внаслідок російських атак загинула одна людина, поранені троє. Місто зазнало атак з авіації (ФАБ-250) та дронами, зокрема типу FPV.

Нагадаємо, 14 вересня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ, зокрема безпілотником. Він поцілив у багатоповерхівку — під завалами опинився чоловік, якого вдалося оперативно деблокувати. Окрім цього, надзвичайники ліквідували низку пожеж.