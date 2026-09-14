У Словʼянську з-під завалів будинку врятували чоловіка: росіяни били по місту 14 вересня

Наслідки російського удару по Словʼянську 14 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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14 вересня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ, зокрема безпілотником. Він поцілив у багатоповерхівку — під завалами опинився чоловік, якого вдалося оперативно деблокувати. Окрім цього, надзвичайники ліквідували низку пожеж.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що чоловік опинився під зруйнованими конструкціями внаслідок влучання російського безпілотника в багатоповерхівку. Окупанти вчергове били по місту від початку доби 14 вересня. Постраждалого оперативно виявили та деблокували рятувальники з-під залізобетонних плит.

Окрім цього, через низку атак по приватному житловому сектору також були пожежі, зокрема господарських споруд у різних районах міста. Так, вогнеборці локалізували займання на загальній площі близько 400 квадратних метрів. Однак через загрозу повторних обстрілів гасіння довелося призупинити.

Разом із тим рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля на парковці — вона також виникла через удар Росії.

Оновлено: від початку доби 14 вересня місто зазнало авіаударів ФАБ-250 по різних мікрорайонах Словʼянська. Крім того, росіяни били по місту БПЛА та FPV-дронами, повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

Наразі відомо про двох поранених людей — обидва чоловіки, яких госпіталізували.

Загалом у місті фіксують руйнування щонайменше 23 приватних осель та одного багатоповерхового будинку, магазина й автівок.

Нагадаємо, за добу 13 вересня поліція зафіксувала 1 020 атак з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області: загалом влучання правоохоронці фіксували у семи населених пунктах області, а також на лінії фронту. Серед цивільних мешканців через атаки вкотре не обійшлося без жертв: загинули троє людей, поранені ще 13.