 У Словʼянську з-під завалів будинку врятували чоловіка: росіяни били по місту 14 вересня
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У Словʼянську з-під завалів будинку врятували чоловіка: росіяни били по місту 14 вересня

Богдан Комаровський
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14 вересня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ, зокрема безпілотником. Він поцілив у багатоповерхівку — під завалами опинився чоловік, якого вдалося оперативно деблокувати. Окрім цього, надзвичайники ліквідували низку пожеж.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що чоловік опинився під зруйнованими конструкціями внаслідок влучання російського безпілотника в багатоповерхівку. Окупанти вчергове били по місту від початку доби 14 вересня. Постраждалого оперативно виявили та деблокували рятувальники з-під залізобетонних плит.

У Словʼянську з-під завалів будинку врятували чоловіка: росіяни били по місту 14 вересня
Наслідки російського удару по Словʼянську 14 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Окрім цього, через низку атак по приватному житловому сектору також були пожежі, зокрема господарських споруд у різних районах міста. Так, вогнеборці локалізували займання на загальній площі близько 400 квадратних метрів. Однак через загрозу повторних обстрілів гасіння довелося призупинити.

У Словʼянську з-під завалів будинку врятували чоловіка: росіяни били по місту 14 вересня
Наслідки російського удару по Словʼянську 14 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Разом із тим рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля на парковці — вона також виникла через удар Росії.

У Словʼянську з-під завалів будинку врятували чоловіка: росіяни били по місту 14 вересня
Наслідки російського удару по Словʼянську 14 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Оновлено: від початку доби 14 вересня місто зазнало авіаударів ФАБ-250 по різних мікрорайонах Словʼянська. Крім того, росіяни били по місту БПЛА та FPV-дронами, повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

Наразі відомо про двох поранених людей — обидва чоловіки, яких госпіталізували.

Загалом у місті фіксують руйнування щонайменше 23 приватних осель та одного багатоповерхового будинку, магазина й автівок.

Нагадаємо, за добу 13 вересня поліція зафіксувала 1 020 атак з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області: загалом влучання правоохоронці фіксували у семи населених пунктах області, а також на лінії фронту. Серед цивільних мешканців через атаки вкотре не обійшлося без жертв: загинули троє людей, поранені ще 13.

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