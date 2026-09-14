Де лінія фронту в Донецькій області 14 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За добу поліція зафіксувала 1 020 атак з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області: загалом влучання правоохоронці фіксували у семи населених пунктах області, а також на лінії фронту. Серед цивільних мешканців через атаки вкотре не обійшлося без жертв: загинули троє людей, поранені ще 13. Розповідаємо про наслідки ударів по регіону.
Під вогнем, повідомляє поліція, були міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селище Біленьке, села Знаменівка, Петрівка Друга та Спасько-Михайлівка.
По Краматорську російські військові завдали 13 ударів: трьома 250-кілограмовими авіабомбами, а також дронами. Там загинули двоє мешканців, поранені ще 10. Пошкоджені сім багатоквартирних і три приватних будинки, торговий центр, заклад освіти, пожежна частина, АЗС та два цивільні авто.
Одна людина загинула у Дружківці через влучання FPV-дрона.
Шість разів росіяни били по Слов’янську, застосовуючи авіабомбу та безпілотники. Одна людина поранена, пошкоджені один багатоквартирний та три приватні будинки, каркасна будівля, чотири авто. Ще одна людина постраждала у Знаменівці, там також пошкоджене авто.
Після удару по Спасько-Михайлівці поранена одна людина, зазнала руйнувань приватна оселя.
На Біленьке російські війська скинули 250-кілограмову авіабомбу — руйнувань зазнали три приватні будинки. У Петрівці Другій російські FPV-дрони пошкодили багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, господарську споруду й цивільне авто.
Як підрахували у поліції, за добу в регіоні зазнали руйнувань 40 цивільних об’єктів. 19 із них — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін заявив, що загалом за добу російські сили 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області. З лінії фронту вдалося евакуювати 636 людей, з них 44 — це діти.
Нагадаємо, військові батальйону Alter Ego 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” евакуювали з Дружківки двох місцевих жителів разом із їхнім собакою. Через постійну загрозу російських дронів людей вивозили за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).