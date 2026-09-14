Де лінія фронту в Донецькій області 14 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області, 13 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За добу поліція зафіксувала 1 020 атак з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області: загалом влучання правоохоронці фіксували у семи населених пунктах області, а також на лінії фронту. Серед цивільних мешканців через атаки вкотре не обійшлося без жертв: загинули троє людей, поранені ще 13. Розповідаємо про наслідки ударів по регіону.

Найбільше жертв було у Краматорську

Під вогнем, повідомляє поліція, були міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селище Біленьке, села Знаменівка, Петрівка Друга та Спасько-Михайлівка.

По Краматорську російські військові завдали 13 ударів: трьома 250-кілограмовими авіабомбами, а також дронами. Там загинули двоє мешканців, поранені ще 10. Пошкоджені сім багатоквартирних і три приватних будинки, торговий центр, заклад освіти, пожежна частина, АЗС та два цивільні авто.

Одна людина загинула у Дружківці через влучання FPV-дрона.

Шість разів росіяни били по Слов’янську, застосовуючи авіабомбу та безпілотники. Одна людина поранена, пошкоджені один багатоквартирний та три приватні будинки, каркасна будівля, чотири авто. Ще одна людина постраждала у Знаменівці, там також пошкоджене авто.

Після удару по Спасько-Михайлівці поранена одна людина, зазнала руйнувань приватна оселя.

На Біленьке російські війська скинули 250-кілограмову авіабомбу — руйнувань зазнали три приватні будинки. У Петрівці Другій російські FPV-дрони пошкодили багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, господарську споруду й цивільне авто.

Як підрахували у поліції, за добу в регіоні зазнали руйнувань 40 цивільних об’єктів. 19 із них — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін заявив, що загалом за добу російські сили 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області. З лінії фронту вдалося евакуювати 636 людей, з них 44 — це діти.

Найбільшу активність загарбників за добу фіксували на Покровському й Костянтинівському напрямках

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти тричі атакували в районах Новосергіївки та Новоселівки. Спроби вклинитися в оборону відбили;

поблизу Ямполя, Озерного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки російські військові провели вісім штурмів на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку російські загарбники провели одну атаку в напрямку Юрківки;

20 атак відзначали на Костянтинівському напрямку . Загарбники вели штурми поблизу Костянтинівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького, Кучерового Яру та в бік Миколайпілля;

на Покровському напрямку окупанти провели 26 атак. Російські військові намагалися просунутися в напрямку Добропілля, Мирного та Сергіївки, а також у районах Дорожнього, Шевченка, Удачного та Новомиколаївки.

Нагадаємо, військові батальйону Alter Ego 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” евакуювали з Дружківки двох місцевих жителів разом із їхнім собакою. Через постійну загрозу російських дронів людей вивозили за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).