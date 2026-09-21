Російські військові подекуди втричі збільшили активність штурмів на Покровському напрямку, — 152 бригада

Населені пункти, які обороняє 152 бригада, на мапі від DeepState

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У смузі відповідальності 152 окремої єгерської бригади, яка воює у районі Покровська, в окремі дні почали фіксувати втричі більше атак, ніж було у серпні. Російські загарбники нарощують сили й ставлять собі за мету вихід до Дніпропетровської області.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповіла начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.

“Варто зазначити, що росіяни великою кількістю “низькоякісного ресурсу” у вигляді військовослужбовців, які нещодавно залишили місця позбавлення волі за різні проступки, певні злочини… Кількість штурмів зросла вдвічі та втричі у певні дні, якщо порівнювати з аналогічним періодом за минулий місяць”, — заявила речниця.

Додатково вона зазначила, що за минулу добу військовослужбовці 152 бригади знищили 14 російських піхотинців та понад 34 безпілотники різного типу. Йдеться, зокрема, про FPV-дрони, “Молнії” та “Італмаси”.

152 бригада обороняє, зокрема, населені пункти Удачне, Котлине та Сергіївка, розташовані на заході Донецької області. Втім, через російські атаки частина сіл на цій ділянці фронту вже фактично зруйнована: від них залишилася тільки позначка на мапі. Серед таких населених пунктів — Котлине.

“Ми можемо назвати [Котлине] лише позначкою на мапі, адже за цей час росіяни стерли його з лиця землі, щоденно застосовуючи керовані авіабомби та інші знаряддя, які вони мають. Ми з усіх сил намагаємося втримати цей населений пункт, адже він дійсно стратегічно важливий. Росіяни хочуть створити там плацдарм, аби зайти з флангів та, за можливісті, якось забрати цю ділянку фронту у суміжних підрозділів, — уточнила Катерина Миронюк.

Боєприпаси та продовольство на позиції бригада доставляє повітряними безпілотними системами й наземними роботизованими комплексами. Втім, російські радіоелектронна боротьба та обстріли, а також складний рельєф ускладнюють постачання, додала речниця.

Через це у бригаді регулярно коригують логістичні маршрути та ретельно розраховують час і спосіб доставки вантажів. За словами Катерини Миронюк, це дозволяє забезпечувати підрозділи на передовій і виконувати бойові завдання з мінімальними ризиками для особового складу.

Нагадаємо, українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс “Оса” окупантів неподалік тимчасово окупованої Волновахи. Вартість такої установки оцінюють в 10 мільйонів доларів. Також були ураження й іншої техніки та обʼєктів окупантів на ТОТ.