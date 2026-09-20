Українські військові знищили поблизу Волновахи російський ЗРК “Оса” за 10 млн доларів

Уражений ЗРК "Оса" поблизу окупованої Волновахи. Фото: з відео бригади "Спартан"

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Українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс “Оса” окупантів неподалік тимчасово окупованої Волновахи. Вартість такої установки оцінюють в 10 мільйонів доларів. Також були ураження й іншої техніки та обʼєктів окупантів на ТОТ.

Про це повідомили у 3 бригаді оперативного призначення НГУ “Спартан”.

Там розповіли, що атаку на зенітно-ракетний комплекс організували ударним дроном класу Middle-strike. Операцію провели пілоти батальйону безпілотник систем Black Sky бригади нацгвардійців. Уражений комплекс перебував за 40 кілометрів від тимчасово окупованої Волновахи.

“10 мільйонів доларів інвестицій росіян у протиповітряну оборону перетворилися на чергову ціль для наших дронів. Що вкотре нагадує окупантам: поняття “глибокий тил” втратило для них актуальність”, — кажуть оборонці.

Відомо, що зенітно-ракетний комплекс “Оса” російські війська використовують для прикриття підрозділів від повітряних атак. Система має на озброєнні шість керованих ракет та дальність ураження близько 10 кілометрів.

Установка здатна виявляти цілі на відстані до 45 кілометрів, а висота ураження — до пʼяти кілометрів.

За даними Генштабу ЗСУ, 19 та в ніч на 20 вересня українські військові били й по іншій техніці та об’єктах російських військ на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, захисники уразили радіолокаційну станцію “Небо-У” в районі Балки, а поблизу Зоряного — командно-спостережний пункт загарбників.

Окрім цього, під удар потрапив пункт управління БпЛА окупантів поблизу Старомихайлівки. Остаточні наслідки цих атак, ймовірно, уточнюють.

Нагадаємо, Сили оборони атакували ще один обʼєкт військ країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу їм вдалося уразити пункт зберігання та запуску безпілотників у Донецьку.