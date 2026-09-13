Українські військові вдарили по місцю зберігання та запуску БпЛА в окупованому Донецьку

Українські військові запускають безпілотник. Ілюстративне фото: libkos

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Сили оборони атакували ще один обʼєкт військ країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу їм вдалося уразити пункт зберігання та запуску безпілотників у Донецьку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що впродовж 12 та в ніч на 13 вересня українські військові завдали уражень по низці важливих обʼєктів росіян. Серед атакованого є і ціль на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Зокрема, оборонці вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА загарбників у Донецьку. Про остаточні наслідки цієї атаки не повідомляють — завдані збитки, ймовірно, уточнюють.

Окрім ТОТ Донеччини — упродовж зазначеного періоду часу — Сили оборони атакували військові цілі російських військ також у Криму, Херсонщині та Брянській області країни-агресорки.

Нагадаємо, від початку вересня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по не менш як 10 енергообʼєктах на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед уражених — вузли у Волновасі, Оленівці, Андріївці, Кальчику, а також поблизу Донського та Орловського.