Російські військові посилюють штурми на Краматорському напрямку: що відомо

Краматорськ на мапі DeepState

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На середину листопада у 56-й бригаді ЗСУ фіксують посилення штурмів малими групами на Краматорському напрямку фронту: російські командири посилають підрозділи чисельність 1-3 піхотинці просочуватися між українськими позиціями й чекати подальшого підкріплення. Водночас загарбники зберігають вогневий контроль над ключовими автошляхами на напрямку, аби зривати українську логістику.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповіла речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.

“У прямі вогневі сутички вони (групи просочування, — ред.) намагаються не вступати. Навіть якщо під час інфільтрації бачать наші позиції, передають координати командуванню, після чого по них можуть працювати артилерія або дрони”, — зазначила речниця.

Активізацію російських штурмовиків вона частково пов’язує зі зміною погоди: через тумани й дощі піхота має більше можливостей залишитись непоміченою українськими військовими.

Речниця також уточнила, що через роботу російських дронів рух автівками по прифронтових дорогах став вкрай небезпечним, тому постачання українських підрозділів все частіше проводять за допомогою важких дронів-бомберів та наземних роботизованих комплексів.

На напрямку від російських атак страждають не лише дороги, але і населені пункти, зокрема Краматорськ. Там влучання фіксують щодня, а російські дрони підстерігають транспорт на перехрестях.

“Жодного дня не обходиться без щільних обстрілів і за допомогою авіабомб, дуже активний ворог у використанні дронів. Активно використовуються дрони, які, наприклад, не знайшли собі вночі цілі. Їх саджають на землю і використовують як “ждунів” на найбільш активних перехрестях, чекаючи на автівки. Причому це не обов’язково має бути військова автівка. Який транспорт бачать, такий і вражають. Це може бути й цивільна автівка, й автівка швидкої допомоги, як це було днями”, — уточнила речниця.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська двічі атакували безпілотниками пожежно-рятувальну частину у Краматорську. Внаслідок ударів пошкоджений паркан підрозділу та загорівся службовий автомобіль. Рятувальники самостійно загасили пожежу. Ніхто з особового складу не постраждав.