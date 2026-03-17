Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Армія країни-агресорки на Лиманському напрямку продовжує щоденні штурми та посилює спроби інфільтрації, втім, за оцінкою 3 армійського корпусу ЗСУ, не отримує тактичних результатів. Росіяни не припиняють тиску на українські позиції та посилюють удари авіабомбами.

Про це 17 березня в ефірі “Суспільне. Студія” розповів речник 3 армійського корпусу Олександр Бородін.

“В цілому наразі ситуація [на Лиманському напрямку] стабілізована. Проводяться штурмові дії з боку ворога, але якогось успіху чи навіть тактичних невеликих успіхів у нього немає вже тривалий час. Тому він, напевно, більше продовжує з погляду спроби виснаження”, — сказав речник 3 армійського корпусу Олександр Бородін.

Він уточнив, що за останні два-три місяці зросла кількість спроб інфільтрації з боку російських військ. Втім, речник вважає це проявом слабкості російського угруповання та бажання створити пропагандистські інформаційні приводи.

“Збільшилась кількість інфільтрацій з пропагандистською метою. Коли ти посилаєш людей на смерть лише для пропагандистського кадру — що ніби десь щось захопили, а по факту це не так — то ця тенденція показує скоріше негативну складову саме в російській армії”, — сказав Олександр Бородін.

Додатково він зазначив, що для українських сил є викликом розвиток безпілотної складової у російських військ, адже армія країни-агресорки й надалі активно застосовує аеророзвідку та FPV-дрони. За підрахунками 3 армійського корпусу, українські підрозділи щотижня знищують понад 1 500 російських безпілотників.

Також на напрямку зросла інтенсивність застосування авіабомб, зазначив речник 3 армійського корпусу. Ця зброя, вважає військовий, менш обговорювана за ракетні системи, проте використовується масово через низьку вартість та доступність.

Нагадаємо, ввечері 16 березня Володимир Зеленський заявив, що на українських фронтах інтенсивність штурмів та масштаб протистояння нині є нижчими, ніж командування армії країни-агресорки обіцяло політичному керівництву. Президент України стверджує, що Силам оборони вдалося зірвати стратегічну наступальну операцію Росії, яка була запланована на поточний березень.