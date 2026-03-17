Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Володимир Зеленський заявив, що на українських фронтах інтенсивність штурмів та масштаб протистояння нині є нижчими, ніж командування армії країни-агресорки обіцяло політичному керівництву. Президент України стверджує, що Силам оборони вдалося зірвати стратегічну наступальну операцію Росію, яка була запланована на поточний березень.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента України Володимира Зеленського від 16 березня.

“Я хочу подякувати нашим воїнам, які захищають українські позиції, знищують окупанта. Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень. І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії”, — заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що росіяни намагаються перекидати додаткові сили на Запорізький напрямок, втім, ЗСУ їх знищують.

“Я вдячний кожному нашому підрозділу на Донецькому напрямку, усім, хто захищає Україну в Харківській області, в прикордонні Сумщини… Я дякую нашим ДШВ, всім іншим складовим Сил оборони України: піхоті, всім безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, спецпризначенцям, силам Нацгвардії та Національної поліції, які теж задіяні”, — додав президент.

У зверненні президент також окреслив внутрішні пріоритети: уряд працює над фінансовим забезпеченням планів стійкості регіонів до наступної зими, у квітні стартують додаткові виплати пенсіонерам і соціально вразливим громадянам, у частині регіонів розпочалися дорожні ремонти. У дипломатичній площині президент наголосив, що переговори не зупинені, а міністр Умєров веде постійний діалог з американською стороною.

Нагадаємо, підрозділи 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ЗСУ зупинили наступ російських військ на Слов’янському напрямку. Російська група, яку українські військові змогли зупинити, могла рухатися із тимчасово окупованого Сіверська.