Наслідки ударів по Слов'янську 4 травня. Фото: Вадим Лях

Протягом минулої доби, 4 травня, російські військові тричі атакували Слов’янськ за допомогою дронів “Молнія-2” та FPV. Внаслідок ударів зазнала поранень жінка — нині вона вже перебуває в лікарні.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Вівторок, 5 травня. Вчора ворог тричі обстрілював місто БПЛА “Молнія-2” та FPV. Пошкоджено автомобіль і приватний будинок. На жаль, одна жінка отримала поранення. Вона знаходиться у лікарні”, — повідомив Вадим Лях.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу, за даними обласної влади, за добу на Донеччині загинули троє цивільних мешканців (двоє у Добропіллі та одна людина в Новотроїцькому). Поранень зазнали ще семеро жителів регіону.

Нагадаємо, днями екіпажу поліції “Білий Янгол” вдалося заїхати до прифронтової Дружківки, аби евакуювати місцевих жителів. Покинути небезпеку погодилися ще три літні жінки. До міста евакуаційна група заїздила з включеним РЕБом — на них постійно полюють російські дрони.