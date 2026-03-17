Костянтинівка на мапі DeepState від 17 березня

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Костянтинівці відбулося нове влучання російського FPV-дрона по житловому будинку, через розрив боєприпасу поранень зазнав місцевий мешканець. Він самостійно вийшов із міста та дістався лікарні у Дружківці.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“Внаслідок вибуху зафіксовано влучання безпосередньо у житловий будинок, що призвело до пошкодження фасаду будівлі. Внаслідок ворожого удару отримав поранення місцевий мешканець. Чоловік зміг самостійно дістатися до лікарні міста Дружківки, де йому було надано необхідну медичну допомогу”, — повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.

Він закликав місцевих мешканців евакуюватися, адже безпекова ситуація у місті надалі загострюється. З питань безкоштовної евакуації жителів громади закликають звертатися за номером:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, влада Костянтинівки підтвердила знищення квартир ще за 17 адресами. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в інші визнають руйнування лише частини під’їздів — обстеження проводили дистанційно. Журналісти Вільного Раді вже писали, хто з власників тепер може податися на компенсацію.