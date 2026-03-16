Влада Костянтинівки підтвердила знищення багатоповерхівок ще за 17 адресами. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в інші визнають руйнування лише частини під’їздів — обстеження проводили дистанційно. Хто з власників зможе податися на компенсації — читайте далі.
Там розповіли, що місцева спеціалізована комісія вчергове дистанційно обстежила та визнала факт знищення осель. До нового переліку увійшли ще 17 адрес:
вул. Ярослава Мудрого (Ол. Невського), 19, квартири з 1 по 18;
вул. Незалежності, 260, квартири з 1 по 13;
пр-т Свободи (Ломоносова), 113, квартири з 1 по 80;
вул. Богдана Хмельницького, 17, квартири з 1 по 36;
вул. Кирила Вініченка (Громова), 48, 3 під’їзд, квартири з 31 по 45;
вул. Кирила Вініченка (Громова), 36, 5-8 під’їзди, квартири з 61 по 120;
вул. Кирила Вініченка (Громова), 34, квартири з 1 по 60;
вул. Кирила Вініченка (Громова), 32, 2-4 під’їзди, квартири з 16 по 60;
вул. Кирила Вініченка (Громова), 8, 3-4 під’їзди, квартири з 31 по 60;
бул. Космонавтів, 9, 2-6 під’їзди, квартири з 37 по 216;
вул. Безнощенка, 8, 1-4 під’їзди, квартири з 1 по 60;
бул. Космонавтів, 10, 4 під’їзд, квартири з 51 по 66;
вул. Безнощенка, 6, 3-4 під’їзди, квартири з 31 по 60;
вул. 6 вересня, 37, 1 під’їзд, квартири з 1 по 15;
вул. Безнощенка, 1, квартири з 1 по 72;
вул. Безнощенка, 3, квартири з 1 по 72;
пр-т Свободи (Ломоносова), 115, 1-2 під’їзди, квартири з 1 по 40.
Зі слів посадовців, власники квартир у будинках за вказаними адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Отримати консультації з цих питань можна за номером телефону: +38 (066) 349-51-30.