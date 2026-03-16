Костянтинівка у 2026 році. Ілюстративне фото: 11 армійський корпус

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Костянтинівки підтвердила знищення багатоповерхівок ще за 17 адресами. Частину будинків вважають зруйнованими повністю, а в інші визнають руйнування лише частини під’їздів — обстеження проводили дистанційно. Хто з власників зможе податися на компенсації — читайте далі.

Про це повідомили у Костянтинівській МВА.

Там розповіли, що місцева спеціалізована комісія вчергове дистанційно обстежила та визнала факт знищення осель. До нового переліку увійшли ще 17 адрес:

вул. Ярослава Мудрого (Ол. Невського), 19, квартири з 1 по 18;

вул. Незалежності, 260, квартири з 1 по 13;

пр-т Свободи (Ломоносова), 113, квартири з 1 по 80;

вул. Богдана Хмельницького, 17, квартири з 1 по 36;

вул. Кирила Вініченка (Громова), 48, 3 під’їзд, квартири з 31 по 45;

вул. Кирила Вініченка (Громова), 36, 5-8 під’їзди, квартири з 61 по 120;

вул. Кирила Вініченка (Громова), 34, квартири з 1 по 60;

вул. Кирила Вініченка (Громова), 32, 2-4 під’їзди, квартири з 16 по 60;

вул. Кирила Вініченка (Громова), 8, 3-4 під’їзди, квартири з 31 по 60;

бул. Космонавтів, 9, 2-6 під’їзди, квартири з 37 по 216;

вул. Безнощенка, 8, 1-4 під’їзди, квартири з 1 по 60;

бул. Космонавтів, 10, 4 під’їзд, квартири з 51 по 66;

вул. Безнощенка, 6, 3-4 під’їзди, квартири з 31 по 60;

вул. 6 вересня, 37, 1 під’їзд, квартири з 1 по 15;

вул. Безнощенка, 1, квартири з 1 по 72;

вул. Безнощенка, 3, квартири з 1 по 72;

пр-т Свободи (Ломоносова), 115, 1-2 під’їзди, квартири з 1 по 40.

Зі слів посадовців, власники квартир у будинках за вказаними адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Отримати консультації з цих питань можна за номером телефону: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, російська армія отримала завдання за будь-яку ціну зайти у Костянтинівку до кінця квітня 2026 року. Для ілюзії контролю окупанти намагаються просочуватися в місто малими групами.