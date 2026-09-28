Загарбники вдарили по авто рятувальників у Слов’янську 27 вересня: що відомо

Атакована дроном пожежна автівка у Слов'янську, 27 вересня 2026 року. Фото: ДСНС

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Під час ліквідації наслідків російської атаки по приватному будинку у Слов’янську в неділю, 27 вересня, загарбники атакували транспорт вогнеборців. Пожежна автівка пошкоджена, однак серед рятувальників ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Донецькій області.

“У Слов’янську внаслідок влучання FPV-дрона загорівся приватний будинок. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного удару по рятувальниках, внаслідок чого пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. Вогнеборці локалізували пожежу на площі 120 кв. м. Однак через загрозу повторних ударів роботи довелося припинити”, — зазначили у ДСНС.

Загалом рятувальники тричі за минулу добу, 27 вересня, долучилася до ліквідації пожеж, які почалися через обстріли. Другий випадок також відбувся у Слов’янську, там горіла квартира на 10-му поверсі 14-поверхового багатоквартирного будинку. Займання ліквідували на площі 50 квадратних метрів.

Третій випадок відбувся у Краматорську. Там горіли балкони та квартири у дев’ятиповерхівці після російського обстрілу. Пожежу на площі 500 квадратних метрів вдалося ліквідувати, уточили рятувальники.

Нагадаємо, поліція за добу 27 вересня зафіксувала ще 1 343 удари з боку російської армії по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини Донецької області. Серед цивільних мешканців внаслідок обстрілів вкотре були поранені, однак, попередньо, ніхто не загинув.