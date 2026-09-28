Де лінія фронту на Донеччині 28 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів у Донецькій області за 27 вересня. Фото: поліція Донеччини

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Поліція за добу зафіксувала ще 1 343 удари з боку російської армії по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини Донецької області. Серед цивільних мешканців внаслідок обстрілів вкотре були поранені, однак, попередньо, ніхто не загинув.

Під вогнем були щонайменше сім населених пунктів

Як повідомляє поліція, влучання 27 вересня фіксували у містах Краматорськ та Слов’янськ, селищах Билбасівка, Біленьке й Олександрівка, а також у селах Бузинівка та Староварварівка.

Сім дронів вдарили по Слов’янську — поранена одна людина, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, торгівельний павільйон на ринку та два цивільні авто.

У Біленькому після влучання FPV-дрона поранень зазнала одна людина.

Двоє людей через обстріли зазнали поранень у Бузинівці Олександрівської громади.

По Краматорську російські військові били 10 разів — пошкоджені два багатоквартирні будинки, кафе й пожежна частина.

У Билбасівці зазнав руйнувань приватний будинок, в Олександрівці — об’єкт інфраструктури, гараж та два авто, а в Староварварівці — дев’ять осель.

Загалом за добу, як підрахували в поліції, зазнали руйнувань 26 цивільних об’єктів. З них 14 — житлові будинки.

Розширені дані стосовно обстрілів надає начальник ДонОВА Вадим Філашкін. За інформацією обласної влади, також під вогнем було Білозерське: там зруйновані багатоповерхівка та адмінбудівля, пошкоджені три багатоповерхівки.

Найбільше атак за добу було на Костянтинівському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти сім разів атакували в районах Колодязів, Новоселівки, Зарічного, Лимана та Діброви. Спроби вклинитися в оборону ЗСУ відбили;

три штурми російські військові провели на Слов’янському напрямку в районі Миколаївки;

на Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Федорівки Другої;

25 атак загарбників фіксували на Костянтинівському напрямку . Російські військові штурмували в районах Миколайпілля, Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 20 атак. Російські військові діяли в районах Сергіївки та Молодецького, а також штурмували у напрямках Добропілля, Вільного, Білицького, Чернігівки та Мирного.

Нагадаємо, Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².