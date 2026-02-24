Костянтинівка та Дружківка на мапі DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У вівторок, 24 лютого, російські загарбники вдарили FPV-дроном із бойовою частиною по дорозі між Костянтинівкою та Дружківкою. Внаслідок удару загинула людина, поранень різного ступеня тяжкості зазнали ще двоє.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської ВА Сергій Горбунов.

“Вороже влучання зафіксовано у ділянку проїжджої частини на автошляху сполученням Костянтинівка – Дружківка. Цей обстріл вкотре підтверджує, що ворог свідомо цілить по логістичних шляхах та місцях, де може перебувати мирне населення”, — повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Двох поранених доправили до лікарні у Краматорську. У Костянтинівській міській ВА закликають цивільних мешканців громади евакуюватися, адже безпекова ситуація там погіршується. З питань евакуації можна звернутися за номером:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров опублікував цілі українського плану, який має примусити Росію до миру. Серед них — закрите небо, зупинка просувань окупантів та позбавлення країни-агресорки економічного ресурсу. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як українське військово-політичне керівництво планує цього досягти.