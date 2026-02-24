Федоров заявив, що Україна має “план війни” з трьох конкретних цілей: як їх досятагатимуть

Міністр оборони Михайло Федоров опублікував цілі українського плану, який має примусити Росію до миру. Серед них — закрите небо, зупинка просувань окупантів та позбавлення країни-агресорки економічного ресурсу. Як цього хочуть досягти — читайте далі.

Про це йдеться у соціальних мережах Федорова.

“Росія продовжує воювати, бо вірить, що може зламати нас силою та ресурсом. Тому для команди Міністерства оборони президент поставив чітке завдання — паралельно з дипломатією посилювати оборону так, щоб змусити ворога до миру”, — заявив посадовець.

Так званий “план війни” передбачає три пункти: закрити небо, зупинити Росію на землі, у морі та кіберпросторі, а ще позбавити економічного ресурсу воювати.

Найбільш приорітетним, за словами Федорова, є захист цивільних та інфраструктури. Мета Міноборони — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

Міністр зазначив, що в Україні вже запустили створення багаторівневої системи “малої” ППО та масштабування перехоплювачів. Крім того, почалися “важливі організаційні зміни”.

Міноборони також хоче “зупинити ворога в кожному домені” — на землі, у морі та кіберпросторі.

«Ми знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних», — заявив Федоров.

За його словами, нині російські війська втрачають на Донеччині по 156 солдатів на один квадратний кілометр: “Наш орієнтир — понад 200 вбитих окупантів за кожен км². Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим”.

Третій пункт плану передбачає позбавлення економічних ресурсів Росії, джерелом яких є нафта. Так, Україна планує “перекрити” канал постачань російської нафти так званим “тіньовим флотом”. Для цього, зі слів Федорова, потрібно посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії та спільні дії з партнерами в морі.

Як це реалізують

Міністр оборони заявив, що поставлених цілей можна досягти, зокрема партнерством — win-win (вигідня для обох сторін) співпраця. Це потрібно для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги, закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони.

Також Україні необхідно мати технологічну перевагу — бути “щонайменше на 10 кроків попереду” окупантів в кожному технологічному циклі, зберігати лідерство у війні інновацій. Федоров заявив, що завдяки системі “єБалів” через DELTA надходять якісні дані з поля бою.

“Наступний крок — перетворити дані на вирішальну силу. Бачити більше. Думати швидше. Бити точніше. Кожне рішення — на основі якісних даних, а не інтуїції”, — резюмував посадовець.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова очільником Міністерства оборони. Серед планів новопризначеного міністра, які він вже озвучив, — армійська реформа, рішення щодо ТЦК і антикорупція.