У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО, — Сирський

Військовослужбовець мобільного підрозділу ППО. Ілюстративне фото: Reuters

У Збройних силах України створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Вони протидіятимуть російським ударним дронам.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що для цього наказав відрядити до командного складу Повітряних сил “високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом”, які надали практичні пропозиції щодо розвитку “малої ППО”. Тож там ухвалили необхідні рішення.

“Мала ППО” — один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними”, — сказав генерал.

Він уточнив, що наразі в цьому напрямку триває додаткова підготовка. Так, сотні екіпажів безпілотних авіаційних комплексів передали під оперативний контроль угруповання Повітряних сил — вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення російських “шахедів”.

Паралельно українська армія посилює антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах.

“Триває й додаткове залучення армійської авіації. Загалом за весь час гелікоптерами армійської авіації вже знищено 5830 засобів повітряного нападу противника”, — сказав Сирський.

Водночас головнокомандувач ЗСУ визнав, що російська армія постійно вдосконалює свої засоби ураження. Зокрема, окупанти оснащують ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, а ще використовують складні метеоумови та інші тактичні рішення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська вдарили вдарили у півтора рази більшою кількістю ракет та дронів, ніж могли до “енергетичного перемир’я. На його думку, окупанти фактично відтермінували масовану атаку.