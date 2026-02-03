Росіяни вдарили у півтора рази більшою кількістю ракет та дронів, ніж могли до “енергетичного перемир’я” , — Зеленський

Наслідки російських атак на Київ, 2-3 лютого 2026 року. Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська вдарили вдарили у півтора рази більшою кількістю ракет та дронів, ніж могли до “енергетичного перемир’я. На його думку, окупанти фактично відтермінували масовану атаку.

Про це він написав у своїх соціальних мережах.

За його словами, після останньої зустрічі в Абу-Дабі американська сторона запропонувала кроки деескалації — не бити по енергетичній інфраструктурі. Раніше президент підтвердив, що попри влучання, такі удари все ж не були “цілеспрямованими”.

“Піднімали також питання не бити і по іншій критичній інфраструктурі. Але ми бачили, що по залізниці та інших обʼєктах удари були. Тим не менш по енергетиці ударів не було. Американці думали, що це буде працювати тиждень”, — каже глава держави.



Вже 3 лютого війська країни-агресорки атакували Україну 71 ракетою та 450 дронами — це в півтора рази більше, ніж окупанти могли до “енергетичного перемир’я”. Фактичко, каже глава держави, загарбники відтермінували удар та наростили кількість озброєння, аби атакувати у найхолодніші дні.

“Це була дуже слушна пропозиція (перемир’я, — ред.): давайте продемонструємо всьому світові й нашим суспільствам, що йдуть деескалаційні кроки. Американці логічно запропонували до наступної зустрічі.

І так воно й повинно було бути: щоб була наступна зустріч, а далі сторони продовжили говорити про інші шляхи деескалації, як ми бачимо закінчення війни. Зустріч не по українській причині була відтермінована на середу – четвер. І на наш погляд, деескалація повинна була б продовжуватись. Але тим не менше це не продовжено”, — написав Зеленський.

Що передувало

Та тлі морозів армія країни-агресорки провела чергову масовану атаку по територію України: під вогнем опинилися, зокрема, українські енергооб’єкти.

“Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів.

Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку”, — писав президент Володимир Зеленський.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль дав розширені дані про наслідки ударів. Він заявив, що росіяни атакували об’єкти, які “працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі”.

Нагадаємо, наступний раунд тристоронніх перемовин між делегаціями України, США та Росії щодо закінчення війни відбудеться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.