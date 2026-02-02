Українська енергетика. Ілюстративне фото: Громадське

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом минулої доби росіяни не завдавали навмисних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Натомість були атаки на інші цивільні об’єкти.

Про це глава держави написав у своїх соціальних мережах.

За його словами, минулої доби все ж були нові російські атаки на об’єкти енергетики у прифронтових та прикордонних громадах країни. Втім, каже Зеленський, саме цілеспрямованих ударів ракет окупантів і “шахедів” не фіксували.

Водночас, як і у попередні дні, загарбники зосередилися на обстрілах логістики, передусім залізничної. Так, були удари на Дніпропетровщині та в Запоріжжі.

“Сьогодні на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника Укрзалізниці. Очікую виконання доручень уже сьогодні”, — написав президент.

Серед іншого, 1 лютого росіяни атакували автобус з шахтарями ДТЕК у Павлоградському районі. Внаслідок обстрілу загинули 15 людей, ще семеро дістали поранень.

Напередодні Володимир Зеленський прокоментував заяви Дональда Трампа про “енергетичне перемир’я”, яке нібито вже триває між Україною та Росією.

Нагадаємо, також першої доби лютого 2026 року російські загарбники продовжували завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області. Поліції вдалося зафіксувати 1553 такі удари по лінії фронту та житлових кварталах. Серед цивільних мешканців регіону вкотре є втрати, а на фронті триває російський наступ.